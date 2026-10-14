رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در واکنش به تهدید و لفاظی‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا و تعیین ضرب‌الاجل‌های متعدد و بی‌نتیجه او نوشت: بسنت برای اثبات بی‌معنی بودن مفهوم زمان، شایسته دریافت نوبل فیزیک نیست؟!

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف با انتشار پیامی در فضای مجازی، نوشت: همه ضرب‌الاجل‌هایی که آن‌ها برای فروپاشی اقتصادی ایران در دو هفته، انفجار چاه‌های نفت ایران در سه روز، فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصادی در نتیجه عملیات انزوای اقتصادی ایران تعیین کرده بودند، گذشت و خبری نشد. وزیر خزانه‌داری آمریکا برای اثبات بی‌معنی بودن مفهوم زمان، شایسته دریافت نوبل فیزیک نیست؟!