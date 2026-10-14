مدیرکل صدا و سیمای لرستان گفت: تشکیل قرارگاه رسانه‌ای بهداشت، درمان و سلامت با هدف اطلاع‌رسانی دقیق، انعکاس خدمات حوزه سلامت و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حامد فاتحی در نشست مشترک با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در شرایط جنگ افزود: کادر درمان با تلاش مستمر در مسیر حفظ جان مردم و تداوم ارائه خدمات سلامت خوش درخشیده‌اند و شایسته است این خدمات به‌صورت دقیق و مؤثر در رسانه استانی بازتاب داده شود.

وی با اشاره به نقش صدا و سیما در افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد مردم گفت: اطلاع‌رسانی صحیح، معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های حوزه سلامت و انعکاس اخبار امیدبخش می‌تواند به افزایش تاب‌آوری جامعه، ارتقای سواد سلامت و تقویت آرامش عمومی کمک کند.

مدیرکل صدا و سیمای لرستان، پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را در کنار انعکاس نقاط قوت دستگاه‌های اجرایی ضروری دانست و افزود: اگر در شرایط خاص، ارائه خدمتی با محدودیت مواجه است یا بخشی از مطالبات مردم محقق نشود، باید دلایل آن به‌صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود؛ چون پاسخ‌گویی مسئولانه، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و زمینه‌ساز همدلی و همبستگی بیشتر مردم و مسئولان خواهد بود.

فاتحی با ارائه پیشنهاد تشکیل قرارگاه مشترک رسانه‌ای بهداشت، درمان و سلامت گفت: برگزاری منظم نشست‌های تخصصی، شناسایی رویداد‌ها و طرح‌های شاخص دانشگاه، تدوین تقویم رسانه‌ای مشترک و برنامه‌ریزی پیش‌دستانه برای پوشش رویدادها، امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های صدا، سیما، خبر و فضای مجازی را فراهم می‌کند.

مدیرکل صدا و سیمای لرستان با تأکید بر ضرورت تولید برنامه‌های مشترک آموزشی و تخصصی در حوزه سلامت بیان کرد: تقویت برنامه سیمای سلامت و طراحی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با مشارکت کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند به ارتقای آگاهی مردم درباره پیشگیری از بیماری‌ها، خدمات درمانی و ظرفیت‌های نظام سلامت استان کمک کند. همچنین تولید محتوای کوتاه، کاربردی و متناسب با ذائقه مخاطبان در فضای مجازی باید مورد توجه قرار گیرد.

فاتحی در تشریح عملکرد رسانه استانی در حوزه سلامت نیز گفت: در ماه‌های اخیر، برنامه‌های رادیویی با موضوع بهداشت، درمان و سلامت حدود ۵۸۰ دقیقه و برنامه‌های تلویزیونی حدود یک‌هزار و ۵۶۰ دقیقه به این حوزه اختصاص داشته است. همچنین بخش‌های خبری صدا و سیمای لرستان، رویداد‌های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی، طرح‌های عمرانی، روز پزشک، نظام ارجاع و پزشک خانواده، پیوند اعضا و فعالیت‌های سلامت‌محور را پوشش داده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های مشترک گفت: تداوم جلسات قرارگاه رسانه‌ای، تعیین نمایندگان ارتباطی دو مجموعه و برگزاری نشست‌های کارشناسی برای تدوین تفاهم‌نامه همکاری می‌تواند به انسجام بیشتر برنامه‌ها و انعکاس هدفمند خدمات حوزه سلامت منجر شود.

مدیرکل صدا و سیمای لرستان، هدف اصلی این همکاری مشترک را افزایش آگاهی عمومی، دسترسی بهتر مردم به اطلاعات دقیق سلامت و انعکاس شایسته تلاش‌های کادر درمان و خدمات دانشگاه علوم پزشکی لرستان به مردم عنوان کرد.