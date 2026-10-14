به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،نشست هم‌اندیشی متنفذین شیعه و سنی غرب استان کرمانشاه با حضور حجت‌الاسلام جواد فاطمی‌نسب، مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه و مرکز اسلامی، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه و سردار صفری، فرمانده لشکر ۲۹ حضرت نبی‌اکرم(ص)، با محوریت تقویت وحدت میان مذاهب اسلامی، افزایش همبستگی اجتماعی، تبیین نقش علما در روشنگری جامعه و بررسی ظرفیت‌های مشترک برای حفظ امنیت و اقتدار کشور برگزار شد. نشست هم‌اندیشی متنفذین شیعه و سنی غرب استان کرمانشاه با حضور جمعی از علما، روحانیون، متنفذین و مسئولان برگزار شد؛ نشستی که در آن سخنرانان بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی، تقویت پیوندهای برادرانه میان شیعه و اهل سنت، مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن و نقش‌آفرینی مؤثر علما در افزایش آگاهی و بصیرت عمومی تأکید کردند. حجت‌الاسلام جواد فاطمی‌نسب، مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه و مرکز اسلامی، در این نشست با تأکید بر اهمیت تعامل و هم‌اندیشی میان علمای شیعه و اهل سنت، بر ضرورت استمرار ارتباطات و همکاری‌های مشترک برای تقویت وحدت در جامعه اسلامی تأکید کرد. وی با اشاره به جایگاه علما و روحانیون در هدایت فکری و فرهنگی جامعه، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و اجتماعی آنان برای تقویت همدلی، افزایش اعتماد متقابل و پیگیری دغدغه‌های مشترک تأکید داشت. وی همچنین هم‌افزایی میان علمای مذاهب اسلامی را عاملی مهم در مقابله با اختلاف‌افکنی و خنثی‌سازی تلاش‌هایی دانست که با هدف ایجاد فاصله میان مسلمانان صورت می‌گیرد. در این چارچوب، استمرار نشست‌های مشترک و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو میان نخبگان دینی می‌تواند به تقویت پیوندهای اجتماعی و تحکیم وحدت در منطقه کمک کند. ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی میان مسلمانان، بر اهمیت پرهیز از اختلافات و توجه به مشترکات دینی و اعتقادی تأکید کرد. وی با اشاره به شرایط جهان اسلام، وحدت میان پیروان مذاهب اسلامی را از ضرورت‌های اساسی برای حفظ عزت، استقلال و اقتدار مسلمانان دانست و بر لزوم هوشیاری در برابر جریان‌هایی تأکید کرد که با دامن زدن به اختلافات مذهبی درصدد تضعیف جوامع اسلامی هستند. امام جمعه اهل سنت کرمانشاه همچنین بر نقش علما، روحانیون و متنفذین در گسترش فرهنگ همزیستی، تقویت برادری و انتقال پیام وحدت به جامعه تأکید کرد و هم‌اندیشی میان بزرگان مذاهب اسلامی را فرصتی برای نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها، افزایش همکاری‌ها و تقویت انسجام در سطح منطقه دانست. سردار صفری: حضور مردم و بسیج، پشتوانه مهم امنیت و اقتدار کشور است. سردار صفری، فرمانده لشکر ۲۹ حضرت نبی‌اکرم(ص)، نیز در این نشست ضمن قدردانی از حضور علما، روحانیون و متنفذین شیعه و سنی، بر اهمیت وحدت، انسجام اجتماعی و همراهی مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد. وی با اشاره به مسئولیت‌ها و مأموریت‌های لشکر ۲۹ حضرت نبی‌اکرم(ص) در حوزه‌های عملیاتی و امنیتی استان کرمانشاه، اظهار داشت که تجربه‌های اخیر موجب ارتقای سطح آمادگی، بهبود برنامه‌ریزی عملیاتی، تقویت آموزش‌ها و افزایش توانمندی‌های دفاعی نیروها شده است. فرمانده لشکر ۲۹ حضرت نبی‌اکرم(ص) همچنین به پیشرفت‌ها در زمینه تاکتیک‌های دفاعی، پدافند غیرعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید شناسایی و پهپادی اشاره کرد و ارتقای آمادگی و توانمندی نیروهای مسلح را از عوامل مؤثر در حفظ امنیت و مقابله با تهدیدها برشمرد. سردار صفری با تأکید بر نقش مردم و بسیج در پشتیبانی از کشور، حضور و مشارکت مردم را یکی از پشتوانه‌های مهم نظام در عرصه‌های مختلف دانست و تصریح کرد که امنیت و اقتدار پایدار، در کنار توانمندی‌های دفاعی، به همبستگی و همراهی اقشار مختلف جامعه وابسته است. وی در تبیین اهمیت انسجام ملی، جامعه را مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته توصیف کرد که در آن رهبری، اندیشه و آرمان‌های اسلامی، مردم، نیروهای مسلح و زیرساخت‌های کشور هرکدام نقشی اساسی دارند و هماهنگی میان این بخش‌ها، زمینه‌ساز حفظ قدرت و پایداری کشور است. فرمانده لشکر ۲۹ حضرت نبی‌اکرم(ص) همچنین بر مسئولیت علما و روحانیون در عرصه جهاد تبیین، روشنگری و تقویت وحدت تأکید کرد و نقش آنان را در افزایش آگاهی عمومی، مقابله با فضاسازی‌های تفرقه‌افکنانه و تقویت همدلی میان اقشار مختلف جامعه مهم دانست. وحدت شیعه و سنی؛ سرمایه‌ای راهبردی برای منطقه و کشور این نشست در حالی برگزار شد که سخنان مطرح‌شده از سوی حاضران، صدیقی سرپل: بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های دینی، اجتماعی و امنیتی برای تقویت وحدت و انسجام تأکید داشت. تقویت ارتباط میان علمای شیعه و اهل سنت، گسترش گفت‌وگوهای سازنده، توجه به مسائل و دغدغه‌های مشترک مردم و مقابله با اختلاف‌افکنی‌های مذهبی، از محورهای مورد تأکید در این نشست بود. موضوعاتی که با توجه به جایگاه راهبردی غرب استان کرمانشاه و تنوع مذهبی و قومی منطقه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مجموع، نشست هم‌اندیشی متنفذین شیعه و سنی غرب استان کرمانشاه بر این پیام محوری تأکید داشت که وحدت اسلامی، انسجام اجتماعی و همراهی مردم با یکدیگر، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ امنیت، تقویت اقتدار ملی و مقابله با تهدیدها و توطئه‌های تفرقه‌افکنانه است.