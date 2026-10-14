به گزارش‌ گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه در هفته دوم از بازی‌های گروه B لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه السیب مقسط عمان به دیدار المحرق بحرین رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد.

آرتور رزنده دقیقه ۴۸ از روی نقطه پنالتی و فاکوندو تابارس در دقیقه ۴+۹۰، گل‌های نماینده بحرین را به ثمر رساندند.

در نیمه نخست شاگردان سیدمهدی رحمتی ۵۸ درصد مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشتند و با اختلاف اندکی بهتر از حریف بحرینی بازی کردند، اما تلاش دو تیم در پایان نیمه نخست نتیجه‌ای در بر نداشت تا بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافته و دو تیم با این شرایط راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم و در دقیقه ۴۶ بی احتیاطی عرفان معصومی باعث شد داور نقطه پنالتی را نشان بدهد و آرتور رزنده بر خلاف حرکت محمدرضا اخباری دروازه نماینده ایران را باز کرد. دقایقی بعد معصومی اشتباه خود را تکمیل کرد و با دریافت کارت زرد دوم، از زمین بازی اخراج شد تا مشکلات رحمتی و گل‌گهر بیش از پیش شود.

در ادامه شاگردان رحمتی تلاش کردند تا به گل تساوی دست یابند و در چند موقعیت شانس رسیدن به گل را هم داشتند، اما توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم و ۴ دقیقه وقت‌های اضافی، امید‌های گل‌گهر کم شود. در شرایطی که همه در انتظار پایان بازی بودند فاکندو توبارس به زیبایی برای بار دوم دروازه اخباری را باز کرد تا این بازی ۲ بر صفر به سود نماینده بحرین به پایان برسد.







تیم فوتبال گل‌گهر در بازی نخست خود با نتیجه صفر بر صفر برابر الجزیره امارات متوقف شده بود. در دیگر بازی این گروه الجزیره امارات برابر آرکاداغ ترکمنستان به تساوی یک بر یک رضایت داد. گل‌گهر با یک امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد.

ترکیب گل‌گهر: محمدرضا اخباری، علیرضا علیزاده، میلاد کُر (۵۸ - مسیح زاهدی)، سید احسان حسینی، مجتبی نجاریان (۶۸ - سیامک نعمتی)، مهدی گودرزی (۷۸ - امین کاظمیان)، مجید علیاری (۷۹ - امید عالیشاه)، عرفان معصومی، پدرام قاضی‌پور، محمدرضا عباسی (۶۹ - محمد علی‌نژاد) و لویی بن حسین.