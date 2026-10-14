به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگاندر بخش گفتگوی ویژه خبری مرکز خلیج فارس گفت: هدف از برگزاری این جشنواره ترویج فرهنگ رضوی، حمایت از هنرمندان حوزه تئاتر کودک و نوجوان و ایجاد نشاط اجتماعی است.

مریم جلالی افزود: ۱۲۰ اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این شمار ۱۵ اثر به مرحله نهایی راه یافت.

وی گفت: آثار از هشت استان هرمزگان، خراسان رضوی، کرمانشاه، خوزستان، اردبیل، خراسان شمالی، تهران و همدان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و جنایت در میناب افزود: سه اثر فاخر از استان خوزستان و شهرستان میناب درباره‌ی جنایت مدرسه شجره طیبه میناب به نمایش در می‌آید.

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جلالی گفت: نمایش‌ها در فرهنسرای طوبی و تماشخانه آفتاب شهرستان بندرعباس و شهرستان‌های میناب، رودان و قشم به روی صحنه می‌روند.

وی افزود: علاقه‌مندان برای تهیه بلط نمایش‌ها به سایت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی هرمزگان و یا سامانه‌های فروش بلیط رویداد‌های فرهنگی مراجعه کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: دبیرخانه پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی برای حمایت از هنرمندان نمایش‌های آنان در شهر و استان مربوط به آن نماش اکران می‌شود.

جلالی گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره ملی، روز دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۹ در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار می‌شود.