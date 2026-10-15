آماده پیگیری درخواست مشمولان ثبت نام که تا پایان سال ۱۴۰۴، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری دریافت نکرده‌اند، هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق بودجه اختصاصی و نتایج نشست‌های مختلف، باید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری واجدان شرایطی که تا پارسال ثبت نام کرده‌اند پرداخت می‌شده و در غیر این صورت اهمال کاری به شعب بانک‌ها برمی گردد.

امیرحسین بانکی پور افزود: مشمولان واجد شرایط می‌توانند از طریق شماره تلفن‌های ۰۹۱۳۸۵۵۳۵۳۵ خبرگزاری صدا و سیمای استان اصفهان و ۰۹۱۳۸۳۸۴۸۱۰ دفتر نمایندگی، درخواست خود را در این خصوص مطرح تا در کوتاه‌ترین زمان پیگیری کنم.

طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال تا نوزدهم مهر ماه، افزون بر ۱۹۰ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به بیش از ۸۰۴ هزار متقاضی مشمول در کشور پرداخت شده است.

پوشش بیمه‌ای فریز تخمک، پیشنهاد ستاد ملی جمعیت به وزارت بهداشت

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به افزایش سن ازدواج و ضرورت توجه به اقدامات حفظ باروری بانوان گفت: پیشنهاد ستاد ملی جمعیت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این بوده که فریز تخمک در پوشش بیمه‌های اصلی قرار گیرد.

مرضیه وحید دستجردی افزود: سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت قرار است بار مالی این موضوع را بررسی و اعلام کنند.

چتر حمایتی بیمه سلامت بر سر زوج‌های نابارور

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با بیان اینکه در اجرای ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیمه سلامت از زوج‌های نابارور حمایت می‌کند گفت: در این استان، دو مرکز دولتی و سه مرکز خصوصی خدمات درمانی به زوج‌های نابارور ارائه می‌دهند.

علی جمشیدیان افزود: درمان ناباروری در مراکز دولتی ۹۰ درصد زیر پوشش بیمه قرار گرفته و در مراکز خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی، پوشش بیمه تا ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی یعنی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد است.

به گفته مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان، از طریق سازمان پیگیر پرداخت غرامت دستمزد ایام مرخصی ۹ ماهه مادران پس از تولد فرزند، به صورت ماهانه هستیم.

مسعود محمدی محمدی با اشاره به استمرار ارائه پرداخت هدیه ازدواج افزود: پارسال بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هدیه ازدواج در استان اصفهان به فرد بیمه شده پرداخت شده است.

بسته جوان به روایت سیده پروین امامی