به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور، امروز در آیین اختتامیه هجدهمین دوره جشنواره علمی‌ـ پژوهشی «بانوی کرامت» افزود: حضرت علی(ع) فرمودند: «لاَ یَنْفَعُ اِجْتِهَادٌ بِغَیْرِ تَحْقِیق» یعنی هیچ کار و تلاشی بدون تحقیق نافع نخواهد بود. همچنین بیان شده «لاَ سُنَّةَ أَفْضَلُ مِنَ اَلتَّحْقِیق» سنتی بهتر از تحقیق نیست.

وی با بیان اینکه در روایت بیان شده که علم در گنجینه‌هایی است و کلید این گنجینه‌ها، پرسش است، اظهار کرد: پژوهشگر موفق همانند یک شکارچی دقیق است که با صبر راهبردی، دقت بالا و ذهن گشوده، در کمین مسائل می‌ماند تا در لحظه مناسب، مسئله‌ای بنیادین را صید کند.

مدیر حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه به خاطر هوش مصنوعی و داده‌های زیاد دچار تورم در پاسخ به مسائل هستیم، افزود: بنابراین یک پژوهشگر موفق کسی است که مسئله‌شناس باشد نه فقط پاسخگو. باید مشکل و مسئله را بشناسد و به ریشه‌ها بیندیشید و زود قانع نشود و مهمترین ابزار برای او هم نفس مطمئنه است و انسان با نفس مضطرب در این امر موفق نخواهد شد.

وی با تأکید بر تفاوت میان پژوهش‌های بنیادین، توسعه‌ای و کاربردی، اضافه کرد: پژوهش‌های بنیادین در نسبت با پرسش‌های عمیق هستند و در این نوع تحقیق، مفاهیم گذشته مانند قاعده لاضرر به چالش کشیده شده و مصادیق و دامنه آن بررسی می‌شود، همچنین این نوع تحقیقات می‌تواند افق جدیدی باز کند.

علیزاده با بیان اینکه امروز ما با یک جامعه بسیار پرشتاب و پرتحول روبرو هستیم که مسائل مستحدثه فراوانی را پیش روی ما قرار داده است، اظهار کرد: در چنین فضایی مطالعات کاربردی بیش از گذشته مورد نیاز است؛ امروز ما در خلوت فرهنگی خود محصور نیستیم و شبهات فراوانی ذهن مردم را به چالش می‌کشد.

وی به برخی ویژگی‌های نسل جوان اشاره و تصریح کرد: امروزه با نسلی تجربه‌گر و ملول از تکرار مواجه هستیم که می‌خواهد خودش همه مسائل را لمس و تجربه کند. همچنین فعالیت بیش از هزار جنبش نوظهور دینی و سبک‌های زندگی متعدد دیگر چالش‌های عصر کنونی است بنابراین رصد دقیق تحولات فکری نسل جدید، ضرورتی دوچندان است.

وی تأکید کرد: اگر با رصد دقیق این مسائل به‌درستی تحلیل شوند، پاسخ به آن‌ها به‌معنای پاسخ دادن به طیف گسترده‌ای از مشکلات فکری نسل کنونی است.

مدیر حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه حوزه‌های علمیه افتخار دارند که عقبه تئوریک نظام اسلامی هستند و چالش‌ها و مسائل نظام باید توسط حوزه‌های علمیه حل شود، اظهار کرد: ارتقای مهارت‌های مسئله‌یابی و پرسشگری در این راستا بسیار ضروری است و باید از تمرکز بر موضوعات صرفاً مسئله‌نما پرهیز شود.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از تولیدات فعلی پژوهشی، موضوع‌محور هستند، گفت: این در حالی است که پژوهش اصیل، پرسش‌محور و مسئله‌محور است، نه موضوع‌محور. این پژوهش‌ها مرز دانش را به جلو نمی‌برند و مجهول را به معلوم تبدیل نمی‌کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با توجه به تفاوت بین تحقیق و حرکت علمی در فضای دینی و غیر دینی، تصریح کرد: پژوهش در خارج از فضای دین، می‌تواند به هر نیتی صورت گیرد، ولی افتخار ما این است که بتوانیم از نظام معارف دین رمزگشایی کرده و فهم خود را دقیق تر سازیم.

وی تأکید کرد: معارف دین از جنس نور هستند و نور و ظلمت با یکدیگر سنخیت ندارند و همدیگر را دفع می‌کنند، بنابراین برای تولید علم مبارک و مؤثر، توجه به پاکی نیت ضروری است.