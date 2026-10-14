اجتماعات شبانه مردم مهاباد، با حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف جامعه به دویست و بیست و هشتمین شب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، سنگر خیابان در مهاباد صحنه روایت ایستادگی مردم شده است. مردمی که معتقدند با وجود سپری شدن سه هفته از خط‌ونشان‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران، این وعده هم مانند گذشته رنگ باخته است.

مردمی که آمده بودند تا بگویند هرچند مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما همچنان برعهد و پیمان خود در بیعت با رهبری و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی وفادارند. مردم همچنین برکمک به نیازمندان، مواسات و همدلی برای سپری کردن این روز‌های سخت تأکید کردند.