در بازی معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس تهران با تساوی بدون گل مقابل خیبر به صدر جدول رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دیدار معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال دو تیم پرسپولیس تهران و خیبر خرم‌آباد با تساوی بدون گل به پایان رسید و پرسپولیس به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد.

این دیدار امروز ۲۲ مهرماه ساعت ۱۷ با حضور پرشور تماشاگران در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار شد.

قضاوت این مسابقه را بیژن حیدری با کمک‌های وحید سیفی، علیرضا ممبنی و محمدعلی صلاحی بر عهده داشت. همچنین حسین زمانی به عنوان داور VAR (ویدیو چک) با کمک میثم عباسپور بر این دیدار نظارت داشت و یداله جهانبازی نیز ناظر داوری مسابقه بود.

پرسپولیس اکنون با کسب ۱۷ امتیاز با تفاضل گل بهتر نسبت به تراکتور به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد و تیم خیبر خرم‌آباد نیز با اندوخته ۸ امتیازی در جایگاه دوازدهم جدول جای گرفت.

نماینده لرستان یکشنبه ۲۶ مهرماه در خانه میزبان تیم استقلال خوزستان (تیم شانزدهم جدول) خواهد بود.