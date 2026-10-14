وزیر راه و شهرسازی برای حضور در نشست وزیران حمل‌ونقل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و شرکت در مجمع تجاری راه ابریشم وارد پایتخت قزاقستان شد.

سفر وزیر راه و شهرسازی به قزاقستان

سفر وزیر راه و شهرسازی به قزاقستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر راه و شهرسازی در صدر هیئتی با هدف گسترش تعاملات دوجانبه و تقویت همکاری‌های ترانزیتی در بخش‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، رایزنی با مقامات عالی‌رتبه قزاقستان و شرکت در چهاردهمین اجلاس وزیران حمل و‌نقل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دقایقی پیش وارد فرودگاه آستانه پایتخت قزاقستان شد.

حضور در مراسم افتتاحیه هشتمین مجمع تجاری راه ابریشم یکی از برنامه‌های فرزانه صادق در سفر به قزاقستان است.

نشست با روسای هیئت‌های شرکت کننده در این اجلاس و بازدید از نمایشگاه ترانس لجستیکا از مهمترین برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در سفر سه روزه به قزاقستان است.