به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،علی‌سینا مصطفوی، از عناصر مسلح دشمن آمریکایی صهیونیستی وابسته به جریان منفور سلطنت‌طلبی، همزمان با تجاوز دشمن به کشور در جنگ رمضان، اقدام به عملیات مسلحانه در کرمان کرده بود.

وی با تیراندازی در میدان آزادی باعث مجروح شدن یک شهروند و یک دختربچه و همچنین با تیراندازی به سمت سربازان وظیفه و خودرو‌های عبوری باعث زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان شده بود.

ارسال فیلم و تصاویر برای شبکه‌های معاند، و اعلام آمادگی برای انجام عملیات تروریستی در فرودگاه کرمان دیگر اقدامات این فرد است.