پلیس آگاهی غرب استان تهران از کسانی که از متهم دستگیرشده در شهریار شکایت دارند، خواست برای پیگیری موضوع و ثبت شکایت به مقر این پلیس مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس غرب استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرده است؛ متهم با تصویر بالا به دلیل ارتکاب به بزه توسط پلیس آگاهی غرب استان تهران در شهریار دستگیر شده است.

برابر اعلام و دستور مقام قضائی، از کلیه شهروندان تقاضا می شود در صورت هرگونه شکایت از نامبرده به پلیس آگاهی غرب استان تهران به آدرس: شهریار، شهرک اداری روبروی فرمانداری شهریار مراجعه نمایند.