مردم انقلابی خوزستان در دویست و بیست و هفتمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از انقلاب اسلامی، بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری اعلام کردند.

حضور حماسی مردم انقلابی خوزستان در دویست و بیست و هفتمین شب از اجتماعات مردمی

حضور حماسی مردم انقلابی خوزستان در دویست و بیست و هفتمین شب از اجتماعات مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان به مانند شب‌های گذشته و همگام با ملت بصیر کشور در دویست و بیست و هفتمین شب از اجتماعات مردمی با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در دفاع از میهن اسلامی در معابر و خیابان‌های مناطق شهری و روستایی استان حضور یافتند.

مردم قهرمان خوزستان با حضور آگاهانه خود در اجتماعات مردمی ضمن بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و شهدای گرانقدر تاکید کردند.

مردم بصیر خوزستان در اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با اشاره به حضور مردم مبعوث شده در میدان دفاع از میهن اسلامی از مسئولان خواستار خدمت رسانی بیشتر به مردم شجاع کشورمان و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی شدند.