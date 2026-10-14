رئیس بهزیستی شهرستان یزد از حمایت این سازمان از بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ فرد دارای معلولیت بینایی در استان خبر داد و گفت: پرداخت کمک‌هزینه‌های تحصیلی و درمانی، تأمین تجهیزات توانبخشی، تسهیلات اشتغال و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی از جمله اقدامات بهزیستی برای توانمندسازی نابینایان و کم‌بینایان است.

حمایت بهزیستی یزد از ۵هزار و ۸۰۰ نابینا و کم‌بینا؛ از کمک‌هزینه‌های توانبخشی تا توسعه اشتغال

حمایت بهزیستی یزد از ۵هزار و ۸۰۰ نابینا و کم‌بینا؛ از کمک‌هزینه‌های توانبخشی تا توسعه اشتغال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صباغ زادگان با اشاره به ۱۵ اکتبرمصادف با ۲۳ مهرماه، روز جهانی عصای سفید، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۱ هزار و ۴۵۵ فرد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی استان یزد قرار دارند که بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ نفر از آنان دارای معلولیت بینایی هستند.

وی افزود: افراد نابینا و کم‌بینا پس از مراجعه به کمیسیون تشخیص نوع و شدت معلولیت و تشکیل پرونده، از خدمات حمایتی و توانبخشی بهزیستی بهره‌مند می‌شوند.

رئیس بهزیستی شهرستان یزد با اشاره به حمایت‌های آموزشی این سازمان بیان کرد: از حدود هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی استان یزد، ۱۹۶ نفر دارای معلولیت بینایی هستند. همچنین از ۳۵۲ دانشجوی تحت پوشش، ۵۵ نفر نابینا یا کم‌بینا هستند که از کمک‌هزینه‌های مربوط بهره‌مند می‌شوند.

صباغ زادگان، پرداخت کمک‌هزینه درمان و تحصیل، تأمین وسایل کمک‌توانبخشی، کمک‌هزینه رفت‌وآمد و مناسب‌سازی منزل را از دیگر خدمات بهزیستی برشمرد و گفت: این حمایت‌ها با هدف افزایش استقلال فردی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر افراد دارای معلولیت در جامعه ارائه می‌شود.

وی اشتغال را یکی از مهم‌ترین چالش‌های افراد دارای معلولیت، به‌ویژه نابینایان و کم‌بینایان، دانست و افزود: بهزیستی در کنار پیگیری اجرای قوانین حمایتی، از جمله قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، پرداخت حق بیمه کارفرمایی و خویش‌فرمایی را برای تسهیل اشتغال این افراد دنبال می‌کند.

رئیس بهزیستی شهرستان یزد ادامه داد: در مجموع، حق بیمه یک‌هزار و ۶۸۸ فرد دارای معلولیت در استان یزد از این طریق پرداخت می‌شود که حدود ۲۳۰ نفر از آنان دارای معلولیت بینایی هستند.

وی با اشاره به تسهیلات اشتغال‌زایی گفت: افراد واجد شرایط می‌توانند برای ایجاد اشتغال از تسهیلاتی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.

صباغ زادگان همچنین از اجرای طرح نیروگاه خورشیدی به‌عنوان یکی از اقدامات اشتغال‌زایی برای افراد دارای معلولیت خبر داد و افزود: نیروگاه خورشیدی با ظرفیت پنج مگاوات در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده و هزارو دوازده نفر از افراد دارای معلولیت از تسهیلات این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مرحله دوم این طرح با مشارکت جامعه نابینایان استان و با هدف حمایت از این گروه در دست اجراست و تجهیزات آن خریداری شده و مراحل نصب و راه‌اندازی را طی می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این طرح تا آذرماه به بهره‌برداری برسد.

رئیس بهزیستی شهرستان یزد در ادامه، کودکان دارای معلولیت بینایی را از گروه‌های مهم هدف خدمات توانبخشی دانست و گفت: دو مرکز ویژه خانواده و کودک نابینا در شهر‌های یزد و میبد فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در این مراکز، مهارت‌هایی همچون تقویت حس لامسه، خودیاری، شناخت اعضای بدن و پوشیدن لباس به کودکان آموزش داده می‌شود تا زمینه افزایش استقلال فردی آنان فراهم شود و بتوانند در مراحل بعدی، مسیر آموزش را در مدارس آموزش‌وپرورش استثنایی ادامه دهند.

صباغ زادگان تأکید کرد: ارائه خدمات حمایتی، توانبخشی و اشتغال‌زایی به افراد نابینا و کم‌بینا با هدف ارتقای کیفیت زندگی، افزایش استقلال و فراهم کردن فرصت مشارکت بیشتر آنان در جامعه دنبال می‌شود.