رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اول آبان خبر داد و اعلام کرد: این طرح برای نخستین بار به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود.

آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اول آبان ماه

آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اول آبان ماه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین سپهری، در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران، از آغاز فرآیند سرشماری از اول آبان خبر داد و گفت: این فرآیند حدود یک ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به اجرای سرشماری به روش ثبتی‌مبنا برای نخستین بار در کشور اظهار کرد: در این روش، از ریزداده‌های آماری اداری و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود.

وی این شیوه را تحولی در نظام آماری کشور دانست و افزود: سرشماری ثبتی‌مبنا در مقایسه با سرشماری سنتی ده‌ساله، می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها شود و به توسعه دولت الکترونیک، ارتقای امنیت و کیفیت داده‌ها و یکپارچگی اطلاعات آماری کمک کند.

سپهری با اشاره به سکونت حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور در استان تهران، اجرای سرشماری در این استان را به دلیل حجم جمعیت دشوارتر دانست و بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای اجرای موفق این طرح تأکید کرد.

وی همکاری دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه نهاد‌هایی را که سامانه‌های مؤثر در اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا در اختیار دارند، ضروری دانست و افزود: فرمانداران، شهرداران، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در اجرای این فریند نقش مهمی بر عهده دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به تشکیل ستاد‌های شهرستانی سرشماری، روند اجرایی کار تا این مرحله را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد؛ استان تهران بتواند این فرایند را در مهلت مقرر به پایان برساند و به الگویی موفق در اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا تبدیل شود.