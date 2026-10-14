به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اگرچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود بیان کرد که ایالات متحده همچنان به اشتراک‌گذاری اطلاعات با اوکراین ادامه می‌دهد، اما یکی از مقامات دولت او عصر چهارشنبه در گفت‌و‌گو با سمافور تاکید کرده که این ایده به‌طور فعال در داخل کاخ سفید مورد بحث قرار می‌گیرد.

این مقام آمریکایی تاکید کرد: نکته قابل‌توجه این است که هنوز در مورد این مسئله اجماعی وجود ندارد و گفته می‌شود جان راتکلیف، مدیر سیا با این ایده مخالف است.

وی افزود: ترامپ کاملا عصبانی است. او می‌تواند چنین دستوری را صادر کند. البته ترامپ باید به جای آن، اشتراک‌گذاری اطلاعات خود را به‌طور خاص برای اهداف داخل روسیه متوقف کند.

دونالد ترامپ روز گذشته با بیان اینکه ایالات متحده همچنان به اشتراک‌گذاری اطلاعات با اوکراین ادامه می‌دهد، گفت: خیر، ما این همکاری را متوقف نکرده‌ایم. ما به آنها کمک می‌کنیم، اما واقعا در حال کمک به آنها برای رسیدن به یک پاسخ نهایی هستیم. ما می‌خواهیم جنگ پایان یابد.

پیش از این، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام اوکراینی گزارش داده بود، مذاکره‌کنندگان آمریکایی تهدید کردند اگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین درخواست‌های دونالد ترامپ را نادیده بگیرد، واشنگتن تبادل اطلاعاتی با کی‌یف را قطع می‌کند.