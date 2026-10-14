بانک امریکا به علت قصور در انجام تعهدات خود در زمینه مبارزه با پول شویی، به جریمه‌ای ۱.۲ میلیارد دلاری محکوم شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری ب اف‌ام، مقامات دولتی آمریکا این بانک را به شفاف نبودن در تراکنش‌های مشکوک، که به طور بالقوه با قاچاق مواد مخدر مرتبط هستند، متهم می‌کنند.

در همین رابطه، وزارت خزانه داری آمریکا واکنش قاطعی نشان داد. این وزارتخانه امروز چهارشنبه بانک امریکا، دومین بانک بزرگ این کشور را به دلیل قصور در انجام تعهداتش در زمینه مبارزه با پول‌شویی، به ۱.۲ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تصریح کرد "این بانک، به جای پیروی از رویه‌های قانونی الزامی برای جلوگیری از تراکنش ها، که به ویژه به نفع قاچاقچیان مواد مخدر تمام شده است، گردش مالی خود را ترجیح داده است. "

دو نهاد تنظیم کننده مالی آمریکا (شبکه اجرای جرایم مالی یا FinCEN و دفتر کنترل ارز یا OCC عامل اصلی این مجازات مالی هستند. آنها به ویژه، این بانک را متهم می‌کنند که در برابر سیگنال‌های هشدار رو به افزایش مربوط به برخی مشتریان خود، واکنش مناسبی نشان نداده است. آنها بر این باورند که بانک باید شبکه FinCEN را در جریان تراکنش‌های مشکوک به ارزش بیش از پنج میلیارد دلار قرار میداده است.

از سوی دیگر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) توافق نامه‌ای را منعقد کرده است که بر اساس آن، "بانک آو امریکا" باید برای حل و فصل دعوی حقوقی مربوط به میلیون‌ها دلار پرداختی که به رغم تحریم‌های دولتیِ موجود علیه روسیه، بلاروس، ایران، میانمار، سومالی، قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین المللی از طریق این موسسه جریان داشته است، ۱۱.۶ میلیون دلار به این دفتر بپردازد.

از طرف دیگر، سخنگوی بانک امریکا هم اعلام کرد "رعایت دقیق قوانین انطباق در زمینه جرایم مالی بر عهده ماست."

این بانک ادعا کرد میلیارد‌ها دلار سرمایه گذاری و هزاران کارمند را برای مبارزه با پولشویی بسیج کرده است. با این حال، این بانک جریمه را به چالش نکشید و تصریح کرد این جریمه به عنوان هزینه استثنایی در نتایج سه ماهه سوم این بانک، که روز چهارشنبه منتشر شد، منعکس خواهد شد.