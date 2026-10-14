مراسم تشییع آیت الله زیت العابدین قربانی نماینده سابق ولی فقیه در گیلان صبح امروز در شهر لاهیجان آغاز شد و در جوار مزار آیت الله امینیان در شهر آستانه اشرفیه به ختاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم ِتشییع پیکر آیت الله زین العابدین قربانی نماینده‌ی سابق ولی فقیه در گیلان، صبح امروز در شهر لاهیجان برگزار شد.

پیکر آن عالم فقید، پس از تشییع در لاهیجان، به شهرستان آستانه اشرفیه منتقل و پس از تشییع در محوطه حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف، در جوار آرامگاه آیت الله امینیان، به خاک سپرده شد.

مراسم بزرگداشت سومین روز درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده سابق ولی فقیه در گیلان و امام جمعه پیشین رشت، ساعت ۱۱ صبح جمعه ۲۴ مهر، در مصلی امام خمینی (ره) رشت، از طرف دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت و استانداری گیلان برگزار خواهد شد.