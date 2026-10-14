به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، نایب رئیس اتاق اصناف مشهد در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری با اتاق پیشه وران ولایت هرات افغانستان، بر تقویت ظرفیت‌ های صادراتی، برگزاری نمایشگاه‌ های تجاری مشترک و تعامل با مراکز دانشگاهی جهت ارتقای دانش فنی و مهارت‌ های صنفی در راستای تسهیل مبادلات تجاری با افغانستان تأکید کرد.

محمد محمدی اظهار داشت: با گذشت سال‌ های ناپایداری، اکنون فرصت‌ های جدیدی برای شناسایی ظرفیت‌ های صادراتی و خدماتی برای ارائه به بازار هرات فراهم شده است.

محمدی با اشاره به تلاش‌ ها برای شناسایی بازارهای جدید در افغانستان، اظهار داشت: پس از دوره‌ ای از محدودیت‌ ها، اکنون تعاملات با تجار افغانستان در حال گسترش است. هدف ما این است که با شناسایی دقیق نیازهای بازار هرات، صادرات کالا و خدمات از ایران را تسهیل کنیم تا تجار دو کشور بتوانند با شناخت کامل از روش‌ های تجارت، فعالیت‌ های خود را به شکلی منظم انجام دهند.

وی با تأکید بر اهمیت نمایشگاه‌ های تجاری گفت: «برنامه‌ ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌ های مشترک در دستور کار قرار دارد تا از طریق این بستر، ارتباط میان تجار دو کشور تقویت شود. ما تلاش می‌ کنیم تا با همکاری اتاق پیشه وران هرات، تبادل اطلاعات و کالا تحت نظارت اتحادیه‌ های مربوطه و به نحو احسن صورت گیرد.»

تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی و رفع چالش‌ های گمرکی و اداری

نایب رئیس اتاق اصناف مشهد همچنین به موضوع ارتقای دانش فنی و مهارت‌ های صنفی اشاره کرد و گفت: «ما در راستای تقویت مهارت‌ های شغلی، با دانشگاه علمی-کاربردی وارد مذاکره شده‌ ایم تا تجار و فعالان صنفی بتوانند در کنار فعالیت‌ های خود، از آموزش‌ های تخصصی بهره‌ مند شوند. هدف ما این است که این تعاملات علمی را به افغانستان نیز منتقل کنیم تا از ظرفیت‌ های دانش فنی در توسعه تجارت دو کشور استفاده شود.»

محمدی با اشاره به چالش‌ های موجود در مسیر صادرات و واردات، اظهار داشت: با وجود چالش‌ های موجود در مرزها و گمرکات، ما همواره آماده شنیدن مشکلات تجار هستیم. تلاش بر این است که با هماهنگی دستگاه‌ های اجرایی، موانع موجود برطرف شود تا فرآیند تجارت بین‌ المللی میان ایران و افغانستان سریع‌ تر و ساده‌ تر انجام گیرد.