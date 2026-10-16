به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور شعب صندوق امداد ولایت در استان اصفهان از آغاز اجرای عملیاتی فاز نخست پرداخت غیرحضوری تسهیلات این صندوق از ۱۵ مهرماه خبر داد و گفت: با آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و اجرایی، بخش نخست خدمات غیرحضوری صندوق در زمینه پرداخت وام‌های دارای کسر از مستمری با ضمانت کمیته امداد وارد مرحله اجرا می‌شود.

سید مجتبی حجازی مدیر امور شعب صندوق امداد ولایت در استان اصفهان، با اشاره به رویکرد صندوق امداد ولایت در توسعه خدمات دیجیتال اظهار داشت: حرکت به سمت ارائه خدمات غیرحضوری، بخشی از برنامه صندوق برای تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات، کاهش مراجعات حضوری و کوتاه‌تر کردن فرآیند دریافت وام است و در این مسیر تلاش شده است ظرفیت فناوری‌های نوین برای ارائه خدمتی سریع‌تر، دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر به مشتریان به کار گرفته شود.

وی افزود: در مرحله نخست این طرح، فرآیند انعقاد قرارداد تسهیلات به صورت غیرحضوری و با بهره‌گیری از احراز هویت هوشمند و امضای دیجیتال انجام می‌شود و متقاضی پس از طی فرآیند‌های مربوط به درخواست و تایید ضمانت در سامانه سها، می‌تواند ادامه مراحل را از طریق پیشخان مجازی صندوق دنبال کند؛ به این ترتیب بخش قابل توجهی از فرآیند دریافت تسهیلات، بدون نیاز به حضور فیزیکی متقاضی در شعبه انجام خواهد شد.

حجازی، کاهش هزینه و زمان مشتریان را از مهم‌ترین دستاورد‌های این خدمت دانست و تصریح کرد: توسعه خدمات غیرحضوری علاوه بر کاهش رفت‌وآمد و مراجعات، زمینه افزایش سرعت خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت تجربه مشتریان را فراهم می‌کند. در این فرآیند، اطلاعات درخواست از سامانه سها به صورت الکترونیکی به صندوق منتقل شده و متقاضی از طریق پیشخان مجازی به اطلاعات و مراحل مورد نیاز دسترسی خواهد داشت.

مدیر امور شعب صندوق امداد ولایت در استان اصفهان تأکید: پیشخان مجازی صندوق امداد ولایت به نشانی Pishkhan.sqev.ir بستر ارائه این خدمت است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند پس از دریافت پیامک اطلاع‌رسانی صندوق، مراحل مربوط به تکمیل قرارداد را به صورت غیرحضوری انجام دهند. به گفته وی، پس از تکمیل فرآیند و تایید نهایی، امکان پرداخت تسهیلات از سوی شعبه فراهم خواهد شد و اجرای این طرح می‌تواند گام مهمی در مسیر هوشمندسازی خدمات صندوق امداد ولایت و حرکت از خدمات حضوری به خدمات دیجیتال و غیرحضوری باشد.