معاون فرهنگی و هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از پیگیری مطالبه انجمن خوشنویسان برای حفظ فضای فعالیت این مجموعه در کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، سرباز در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» با اشاره به وضعیت فعالیت خوشنویسان استان گفت: انجمن خوشنویسان کرج برای ادامه فعالیت خود به فضای مناسب نیاز دارد و رسیدگی به این مطالبه باید با همکاری دستگاه‌های مسئول انجام شود.

وی با بیان اینکه البرز از هنرمندان توانمند در حوزه خوشنویسی برخوردار است، افزود: فراهم نبودن امکانات و فضای کافی می‌تواند فعالیت‌های آموزشی و هنری این رشته را با مشکل مواجه کند؛ از این رو، حمایت از هنرمندان باید متناسب با نیازهای واقعی آنان دنبال شود.

معاون فرهنگی و هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با اشاره به حضور خوشنویسان در برنامه‌ها و رویدادهای اجتماعی اظهار کرد: فعالیت این هنرمندان به فضای کارگاهی و آموزشی محدود نیست و آثار آنان در مناسبت‌های اجتماعی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرباز همچنین خوشنویسی را فرصتی برای انتقال تجربه میان استادان و نسل جوان دانست و گفت: ارتباط هنرجویان با پیشکسوتان این رشته می‌تواند به تداوم آموزش و حفظ مهارت‌های این هنر کمک کند.

وی تأکید کرد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز پیگیری مسائل خوشنویسان را در دستور کار دارد و تعیین تکلیف فضای فعالیت انجمن در کرج باید با همراهی نهادهای مرتبط دنبال شود.