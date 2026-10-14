به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمود اسپانلو گفت: سند این زمین ها مربوط به منطقه جنگلی حفاظت شده تنگه گل و ایشگی جنگل گلستان است که امروز به نام اداره کل محیط زیست استان گلستان صادر و در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال به این کل این اداره تحویل شد.

اسپانلو افزود: با صدور این سند، اسناد پارک کلی گلستان به ۳۰ هزار و ۶۲۲ هکتار رسید.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: سند ۲۰ هزار هکتار دیگر از زمین ها پارک ملی گلستان نیز به زودی صادر و به محیط زیست تحویل می‌شود.

اسپانلو ادامه داد: بقیه مساحت پارک ملی گلستان بخشی در استان گلستان و بخشی در حوزه خراسان شمالی در مراحل حدنگاری و صدور سند قرار دارد و بخشی هم به نام منابع طبیعی سند صادر شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای پیشگیری از دست‌اندازی‌های آینده، موضوع حدنگاری زمین های ملی به صورت ویژه در عدلیه گلستان دنبال می‌شود که در نتیجه آن تاکنون برای ۲۳ هزار هکتار از سواحل و تالاب‌های استان نیز در قالب ۴۷ قطعه سند صادر شده است.

پارک ملی گلستان با مساحت حدود ۸۷ هزار هکتار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق حفاظت‌شده کشور و زیستگاه گونه‌های ارزشمند جانوری و گیاهی، از اهمیت ویژه‌ای در حوزه حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی برخوردار است..