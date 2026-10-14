به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر کمالی با اشاره به اینکه در راستای خدمت رسانی به شهروندان اجرای نهضت آسفالت در معابر شهری عنبر در حال اجراست، ادامه داد: تاکنون ۱۵ هزار متر مربع از خیابان‌های این شهر آسفالت شده است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح تاکنون ۱۰ خیابان شهر عنبر با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان آسفالت شده‌اند، ادامه داد: در مراحل بعدی این طرح سایر خیابان‌های شهر عنبر آسفالت خواهند شد.

شهر عنبر در بخش عنبر شهرستان مسجدسلیمان قرار دارد.