ستایش پورحمزه دختری ساکن یکی از روستا‌های شهرستان رضوانشهر، با همت و تلاش خود، پله‌های آزمون سراسری را بالا رفت و به جایگاه مطلوبش رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ستایش پورحمزه ساکن روستایی در شهرستان رضوانشهر، جایی که روز با طلوع آفتاب و تلاش برای زندگی آغاز می‌شود، این دختر رؤیا‌هایی داشت که بزرگتر از جغرافیای یک روستا شکل گرفته بود، رؤیا‌هایی که با اراده، پشتکار و امید، راه خود را از میان سختی‌ها باز کردند و به حقیقت رسیدند.

روایت ما از یک دختر گیلانی است که در کنار زندگی ساده، اما سخت روستایی، برای رویاهایش جنگید و به قله موفقیت رسید.