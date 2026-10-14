به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت والیبال استان اصفهان گفت: ۳۰ هزار نفر به صورت ساماندهی شده در استان اصفهان فعالیت می‌کنند که عضویت در این سامانه می‌تواند در ارتقا سطح فنی، کیفی و آماری این افراد تاثیر گذار باشد.

علی زمانی در ادامه افزود: جامعه آماری والیبالیست بیمه شده در کنار حضور بیش از ۵۰ هزار نفری به صورت غیر رسمی در والیبال استان اصفهان نیازمند یک سامانه برای ساماندهی این افراد نیاز داشت که بهره برداری از سامانه هوشمند و جامع هیئت والیبال استان این موضوع را مرتفع می‌کند.

زمانی ور ادامه گفت: خوشبختانه استان اصفهان همواره جزو استان‌های پیشرو در والیبال کشور بوده و با حضور تیم‌های مختلف در رقابت‌های کشوری و ملی پوشان متعدد در تیم‌های ملی یکی از پایگاه‌های مهم این رشته در کشور محسوب می‌شود.

رئیس هیئت والیبال استان اصفهان در پایان افزود: سامانه جامع و هوشمند هیئت والیبال استان اصفهان این فرصت را ایجاد می‌کند که والیبالیست‌های استان اصفهان شرایط خود را از ابتدای ورود به این رشته تا زمانی که در آن حضور دارند را در حوزه‌های مختلف اعم از فنی، آماری، کیفی، باشگاهی و رقابتی را به صورت دقیق، شفاف و کامل مشاهده کنند.