به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بهزاد شیرپنجه گفت: در این برنامه، نیروهای یگان حفاظت وضعیت منابع آبی، میزان آب ذخیره‌شده در سنگ‌آب‌ها و شرایط دسترسی گونه‌های جانوری به منابع آب را بررسی می‌کنند.



وی افزود: پاک‌سازی سنگ‌آب‌ها از رسوبات، گل‌ولای و مواد انباشته‌شده، با هدف افزایش ظرفیت ذخیره آب باران و فراهم‌کردن امکان بهره‌برداری بهتر حیات‌وحش از این منابع طبیعی انجام می‌شود.



شیرپنجه با اشاره به محدودیت منابع آب شیرین در جزایر دریاچه ارومیه اظهار کرد: پایش مستمر منابع آبی و نگهداری و پاک‌سازی سنگ‌آب‌ها، به‌ویژه در دوره‌های کم‌بارش و فصل‌های گرم سال، در تأمین آب مورد نیاز گونه‌های جانوری اهمیت دارد.



این اقدامات در راستای حفاظت از تنوع زیستی، بهبود شرایط زیستگاهی و تقویت تاب‌آوری حیات‌وحش جزایر پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه اجرا می‌شود.