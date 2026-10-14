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امیر سرتیپ اکرمینیا با بیان اینکه نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا دچار تنهایی راهبردی شده است گفت: هدف آمریکا از راه انداختن جنگ غیرقانونی علیه ایران، نابودی تمدن ایرانی اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی ارتش به مناسبت ۲۴ مهرماه، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جمع کارکنان اداره عقیدتی سیاسی نزاجا ضمن تبریک این روز فرخنده و همچنین فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، با اشاره به جایگاه برجسته انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: در دنیا، بیش از چند انقلاب کبیر نداریم که انقلاب اسلامی ایران جزو انقلابهای کبیر است. ماهیت این انقلاب فرهنگی و نظام اسلامی برآمده از انقلاب مبتنی بر آموزههای اسلامی و رهبری معنوی حضرت امام خمینی (ره) است.
امیرسرتیپ اکرمینیا با اشاره به ۲۴مهر ماه؛ سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اظهار نمود: وجه تمایز مهم میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارتشهای دیگر کشورها در برخورداری از ایمان الهی و معنویت است، از این رو سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نقش موثری در شکلدهی فضا و گفتمان معنوی در ارتش داشته است.
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درباره تقارن تولد حضرت زینب (س) و تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: ساختن روایت درست و صحیح از واقعه عاشورا توسط حضرت زینب سلام الله علیها موجب بیداری جامعه و رسوایی دشمن شد. علاوه بر این خطبه آتشین حضرت زینب (س) باعث استحکام درونی و ارتقای تاب آوری پیروان و خاندان اهل بیت (ع) گردید. در مقطع فعلی نیز کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تاسی به سیره حضرت زینب (س) در بصیرت افزایی دینی سیاسی و ارتقای انگیزه و روحیه کارکنان ارتش نقش آفرین و تاثیرگذارند.
او در ادامه با اشاره به تجاوز ناجوانمردانه دشمنان در جنگ اخیر تصریح کرد: باید جلوی روایتهای کاذبی که دشمن میسازد تا خود را پیروز نشان دهد گرفته شود و عناصر فرهنگی در جامعه در این زمینه رسالت بسیار مهمی بر عهده دارند.
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درباره اهمیت تولید قدرت، به خصوص تولید قدرت نرم اظهار کرد: قدرت نرم اواخر قرن بیستم به ادبیات نظامی و روابط بینالملل راه پیدا کرده است و مکمل و تقویت کننده قدرت سخت است و تولید قدرت نرم در ارتش، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
او در ادامه با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور خارجه آمریکا، گفت: سخنرانی اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در آکروپلیس یونان، در ادامه تلاشهای دشمن برای تضعیف پایههای قدرت نرم است و سخنان وزیر خارجه آمریکا برخلاف همیشه که ادعا میکرد دشمنی آمریکا صرفاً با نظام جمهوری اسلامی است و آمریکا با مردم متمدن ایران مشکلی ندارد، نقاب از چهره ریاکار این کشور برگرفت و ماهیت ضد تمدنی و خوی استکباری آمریکا را نشان داد. هدف حاکمان آمریکا از راه انداختن جنگ جاری، نابودی تمدن ایرانی اسلامی است و نه فقط ساقط نمودن نظام جمهوری اسلامی ایران.
سخنگوی ارتش در پایان درباره اهمیت حضور ملت ایران در عرصه مقاومت ملی و پس راندن آمریکا خاطرنشان کرد: این اولین بار پس از جنگ جهانی دوم است که آمریکا دچار تنهایی راهبردی شده و اصلیترین متحدانش به کمک آمریکا نیامدند.
او افزود: سران آمریکا تصور میکردند که با به شهادت رساندن رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی ،میتوانند مردم را مرعوب و تسلیم نمایند، اما مردم بصیر و شجاع ایران با ایستادگی تاریخی خود، دشمنان را شگفت زده و ناکام کردند.