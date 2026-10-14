به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت جباری در این حضور میدانی، وضعیت حفاظت از جزیره و اقدامات انجام‌شده برای پایش زیستگاه‌ها را بررسی کرد.



برنامه پایش جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه با مشارکت ۲۰ نفر از محیط‌بانان و با هدف ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی، منابع آب و چشمه‌ها، شرایط زیستگاهی و وضعیت حیات‌وحش اجرا می‌شود.



ثبت مشاهدات میدانی و شناسایی عوامل تهدیدکننده زیستگاه‌ها از محورهای این برنامه است که در برنامه‌ریزی حفاظتی و صیانت از تنوع زیستی منطقه نقش مهمی دارد.

