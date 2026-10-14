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مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با حضور در جزیره کبودان پارک ملی دریاچه ارومیه، با محیطبانان دیدار و گفتوگو کرد و در جریان روند اجرای برنامه پایش جزایر قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت جباری در این حضور میدانی، وضعیت حفاظت از جزیره و اقدامات انجامشده برای پایش زیستگاهها را بررسی کرد.
برنامه پایش جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه با مشارکت ۲۰ نفر از محیطبانان و با هدف ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی، منابع آب و چشمهها، شرایط زیستگاهی و وضعیت حیاتوحش اجرا میشود.
ثبت مشاهدات میدانی و شناسایی عوامل تهدیدکننده زیستگاهها از محورهای این برنامه است که در برنامهریزی حفاظتی و صیانت از تنوع زیستی منطقه نقش مهمی دارد.