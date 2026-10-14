خط قرمز دیده‌بانان استاندارد ، ایمنی و سلامت شهروندان

خط قرمز دیده‌بانان استاندارد ، ایمنی و سلامت شهروندان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان از تست خلوص فرآورده‌های نفتی و مصالح ساختمانی تا کنترل ایمنی تجهیزات شهربازی و طلا؛ هیچ کالایی بدون عبور از فیلتر‌های سخت‌گیرانه علمی، رنگ بازار را نمی‌بیند.

و، اما عیار طلا؛ ملاک اعتماد بازار که این روز‌ها در آزمایشگاه‌های معتبر استان، به روش دقیق «کوپلاسیون» سنجیده می‌شود.

استاندارد، تنها یک نشان نیست؛ ضامن سلامت جامعه، حمایت از تولید ملی و پاسدارِ اعتمادِ شهروندان در بازار اصفهان است.