به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، گفت: این برنامه با هدف بررسی وضعیت پوشش گیاهی جزایر، شناسایی و پایش منابع آب و چشمه‌ها، ارزیابی شرایط زیستگاهی و بررسی وضعیت حیات‌وحش اجرا می‌شود.



وی افزود: ثبت مشاهدات میدانی، بررسی تغییرات زیستگاهی، ارزیابی دسترسی حیات‌وحش به منابع آب و شناسایی عوامل تهدیدکننده، از محورهای این برنامه است که نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و تدوین برنامه‌های حفاظتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



حجت جباری نیز در جریان حضور در جزیره کبودان، با محیط‌بانان دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان روند اجرای برنامه پایش جزایر قرار گرفت.