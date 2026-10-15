پیکر حاجیه خانم عصمت مزروعی، مادرشهیدان والامقام، قنبرعلی ورحمت الله مزروعی در گلزارشهداء مارچین شهرستان اصفهان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ حاجیه خانم عصمت مزروعی، همسرمرحوم حاج رضا و مادرشهیدان والامقام، قنبرعلی ورحمت الله مزروعی در۹۴ سالگی دیده ازجهان فروبست وهمنشین فرزندان شهیدش شد.

پیکر مطهر این مادر شهید باحضوراهالی ومردم ولایی منطقه مارچین پس از تشییع از درب منزل در گلزار شهدای این منطقه به خاک سپرده شد.

مسعود نیک‌بخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، در پی درگذشت این مادر فداکار، با صدور پیامی، مصیبت وارده را به خانواده مزروعی، بستگان و همه داغداران این سوگ تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همجواری با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

شهیدقنبرعلی مزروعی داوطلب بسیجی در ۲۲ سالگی در دومین روزبهمن ماه ۱۳۶۵ براثراصابت ترکش به ناحیه سر درمنطقه عملیاتی شلمچه آسمانی ودرگلزارشهدای مارچین به خاک سپرده شد.

شهید رحمت الله مزروعی که طلبه بود هشتمین روز اسفند ۱۳۶۵ درعملیات کربلای ۵ براثراصابت ترکش خمپاره به شرف شهادت نائل شد و پیکرش درجواربرادر شهیدش قنبرعلی، آرام گرفت.