معاون پیش‌بینی هواشناسی استان بوشهر می‌گوید: پدیده اِل‌نینو که در راه غرب آسیا است، هیچ هراسی ندارد و تنها سامانه‌های بارشی منطقه‌ای را تقویت می‌کند که پیش‌بینی شده بارش‌ها امسال شدیدتر باشد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، زهرا راستگو از مردم خواست در پاییز و زمستان اطلاعیه‌های هواشناسی استان را دنبال کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر هم می‌گوید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث و خسارت‌ها انجام شده و دستگاه‌های متولی موظف شده‌اند اقدامات لازم را انجام دهند و دستگاه‌های مانند آب منطقه‌ای و منابع طبیعی نیز موظف شده‌اند سازه‌های ذخیره سازی آب را آماده کنند.