فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان یزد از دستگیری یک متخلف و کشف دو قبضه سلاح به همراه تعدادی فشنگ در عملیات مشترک نیرو‌های محیط زیست و بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا خدارحمی، گفت: در جریان عملیات مشترک نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان و شهرستان یزد با همکاری تیم عملیاتی حوزه مقاومت بسیج شهری، یک نفر متخلف شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در این عملیات، یک قبضه اسلحه کمرشکن دو لول و یک قبضه اسلحه غیرمجاز PCP به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

خدارحمی با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی اظهار کرد: فرد دستگیرشده به همراه وسیله نقلیه و اقلام مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان یزد با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در حفاظت از منابع طبیعی استان یزد تصریح کرد: مقابله با تخلف‌های شکار و صید و برخورد با حمل سلاح‌های غیرمجاز از اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست است.

وی خاطرنشان کرد: این یگان با همکاری نیرو‌های نظامی، انتظامی و بسیج، اقدامات نظارتی و حفاظتی خود را با هدف صیانت از حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی استان یزد ادامه می‌دهد.