به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری در حاشیه چهارمین جلسه کارگروه پایش و راهبری طرحهای کلان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: با تحقق این منابع، ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار خالص برای توسعه زیرساخت‌ های سلامت و تکمیل طرحهای نیمه‌ تمام تزریق خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدیریت صحیح دارایی‌ ها و بهره‌ وری، راهبرد اصلی استان برای عبور از محدودیت‌ های مالی است، اظهار کرد: در شرایطی که با محدودیت‌ های بودجه‌ ای مواجهیم، مولدسازی دارایی‌ های مازاد به عنوان یک فرصت کلیدی، مسیر اجرای طرحهای عمرانی حوزه سلامت را هموار کرده است.

جلسات کارگروه پایش هر سه‌ شنبه با هدف احصای موانع و شتاب‌ بخشی به طرح‌ ها برگزار می‌ شود.