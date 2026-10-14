برافراشته شدن پرچم پرافتخار ایران در تخت‌جمشید با حضور مردم فارس ، نمادی از صلابت، مقاومت تاریخی و تمدن ریشه‌دار ایران زمین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پی اظهارات سخیف وزیر امور خارجه آمریکا علیه تاریخ و تمدن کهن ایران، تجمع بزرگ مردمی با عنوان «جان‌فدایان تمدن» عصر امروز چهارشنبه، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵:۳۰ با حضور اقشار مختلف مردم در مجموعه جهانی تخت جمشید برگزار شد.

امروز مردم غیور فارس در تخت‌جمشید پرچم ایران را برافراشتند؛ نمادی از غرور و صلابت که قرن‌هاست در اهتزاز بوده و گواهی بر ابهت تمدنی است که در طول تاریخ در برابر متجاوزان ایستادگی کرده است.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با حضور گسترده خود، پیامی قاطع به جامعه جهانی ارسال کردند که تمدن ایران فراتر از ادعا‌های بی‌اساس سیاست‌مداران خارجی، بر پهنه تاریخ استوار است.