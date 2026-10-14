رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان کرج گفت: در حال حاضر تنها سه تا چهار واحد سیار برای فعالیت در این حوزه موفق به دریافت مجوز شده‌اند و تداوم فعالیت واحدهای فاقد مجوز، علاوه بر ایجاد رقابت نابرابر برای کسبه، ضرورت ساماندهی و نظارت بهداشتی بر این فعالیت‌ها را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرگزارای صدا و سیما ، مرکز البرز ، کاظم دهقان با اشاره به چالش‌های پیش روی صنف اغذیه‌فروشان کرج اظهار کرد: عرضه سیار مواد غذایی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان، باید بر اساس ضوابط مشخص صنفی و بهداشتی انجام شود و فعالان این حوزه ملزم به رعایت استانداردهای مربوط به تجهیزات، محل استقرار، شست‌وشو و تخلیه آب هستند.

وی افزود: طی دو تا سه سال اخیر، امکان ثبت درخواست مجوز فعالیت واحدهای سیار از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شده است، اما با وجود این امکان، استقبال از دریافت مجوز محدود بوده و تنها سه تا چهار نفر موفق به اخذ مجوز شده‌اند.

دهقان با بیان اینکه اتحادیه بارها موضوع فعالیت واحدهای فاقد مجوز را پیگیری کرده است، تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود، مشخص نبودن مسئولیت ساماندهی و جمع‌آوری این واحدهاست؛ موضوعی که موجب شده برخی فروشندگان بدون رعایت الزامات تعیین‌شده به فعالیت خود ادامه دهند.

رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان کرج با اشاره به تفاوت هزینه‌های فعالیت واحدهای سیار و مغازه‌های ثابت گفت: کسبه دارای واحد صنفی ثابت با هزینه‌هایی همچون اجاره‌بها، مالیات و قبوض آب، برق و گاز مواجه هستند، در حالی که فروشندگان سیار بسیاری از این هزینه‌ها را به شکل مشابه متحمل نمی‌شوند.

وی ادامه داد: استقرار گاری یا کانکس عرضه غذا در مقابل مغازه‌های ثابت می‌تواند فروش این واحدها را تحت تأثیر قرار دهد و شرایط رقابت را برای کسبه‌ای که هزینه‌های قانونی و جاری خود را پرداخت می‌کنند، دشوارتر کند.

دهقان تأکید کرد: رویکرد اتحادیه، مخالفت با اشتغال و فعالیت اقتصادی افراد نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد نظم در فعالیت واحدهای سیار است. در همین راستا، تعیین محل‌های مشخص برای استقرار این واحدها و الزام آنها به رعایت استانداردهای بهداشتی و صنفی می‌تواند ضمن حفظ سلامت شهروندان، از آسیب به فعالیت واحدهای ثابت نیز جلوگیری کند.