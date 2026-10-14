مردم گرگان چهارشنبه‌شب با تشکیل زنجیره انسانی از میدان تا خیابان ولیعصر، بار دیگر بر همبستگی، اتحاد، ولایت‌مداری و حمایت از مسئولان تأکید کردند و پیام ایستادگی و مقاومت خود را به گوش مخاطبان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مردم گرگان چهارشنبه‌شب با حضور در مسیر میدان تا خیابان ولیعصر و تشکیل زنجیره انسانی، جلوه‌ای از همبستگی و اتحاد را به نمایش گذاشتند.

تشکیل این زنجیره انسانی از میدان تا خیابان ولیعصر، نمادی از حضور و همراهی مردمی بود که با تأکید بر اتحاد و همدلی، حمایت خود را از رهبری و مسئولان اعلام کردند و خواستار تداوم تلاش‌ها برای حفظ انسجام و تقویت روحیه مقاومت شدند.