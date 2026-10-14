نفت آبادان، برنده نخستین دیدار پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان
دیدارهای پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان با پیروزی نفت آبادان مقابل آکادمی بسکتبال نیکا آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدارهای پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان از امروز، چهارشنبه (۲۲ مهر) با یک دیدار آغاز شد. در تک دیدار روز نخست این مسابقات دو تیم نفت آبادان و آکادمی بسکتبال نیکا در سالن شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند.
نتیجه این دیدار به این شرح است:
چهارشنبه ۲۲ مهر
نفت آبادان ۵۸ - آکادمی بسکتبال نیکا ۳۷
رقابتهای پیش فصل لیگ برتر بسکتبال جمعه (۲۴ مهر) با برگزاری ۳ دیدار در سالن زنده یاد محمود مشحون پیگیری میشود.
برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
آکادمی بسکتبال نیکا - آکادمی بسکتبال سحر
استقلال تهران - نفت آبادان
قهوه باتسام مشهد - گروه بهمن
رقابتهای لیگ برتر بانوان باشگاههای کشور در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ از ۸ آبان و با حضور ۱۰ تیم استقلال تهران، آکادمی سحر، پالایش نفت آبادان، گروه بهمن، قهوه باتسام مشهد، ستاد گاز تهران، آکادمی بسکتبال نیکا، آکادمی پیشرو، KWC تهران و فولاد مبارکه سپاهان آغاز میشود.