به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان از امروز، چهارشنبه (۲۲ مهر) با یک دیدار آغاز شد. در تک دیدار روز نخست این مسابقات دو تیم نفت آبادان و آکادمی بسکتبال نیکا در سالن شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند.

نتیجه این دیدار به این شرح است:

چهارشنبه ۲۲ مهر

نفت آبادان ۵۸ - آکادمی بسکتبال نیکا ۳۷

رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال جمعه (۲۴ مهر) با برگزاری ۳ دیدار در سالن زنده یاد محمود مشحون پیگیری می‌شود.

برنامه این دیدار‌ها به شرح زیر است:

آکادمی بسکتبال نیکا - آکادمی بسکتبال سحر

استقلال تهران - نفت آبادان

قهوه باتسام مشهد - گروه بهمن

رقابت‌های لیگ برتر بانوان باشگاه‌های کشور در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ از ۸ آبان و با حضور ۱۰ تیم استقلال تهران، آکادمی سحر، پالایش نفت آبادان، گروه بهمن، قهوه باتسام مشهد، ستاد گاز تهران، آکادمی بسکتبال نیکا، آکادمی پیشرو، KWC تهران و فولاد مبارکه سپاهان آغاز می‌شود.