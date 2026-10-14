از حمایت از ورزش، اولویت استان یزد تا برد شهید قندی یزد مقابل امید‌های چادرملوی اردکان را در بسته خبر‌های ورزشی ۲۲ مهر استان یزد ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست روسای هیئت‌های ورزشی، از برنامه ریزی برای شناسایی استعداد‌های ورزشی و راه اندازی صندوق حمایت از ورزش استان یزد خبر داد.

ساحلی بازان یزدی به بلاروس رسیدند

تیم ملی فوتبال ساحلی که خودش را برای حضور در رقابت‌های آسیایی آماده می‌کند، با حضور چهار بازیکن یزدی شامل داوود شکری، محمد علی مختاری، سید علی ناظم و سید محمد داستان عازم بلاروس شدند.

تیم ملی ۲۵ و ۲۶ همین ماه در دو دیدار تدارکاتی به مصاف عمان و بلاروس خواهد رفت.

در ادامه رقابت‌های لیگ فوتسال مناطق کشور، تیم الماس کویر یزد با نتیجه یک بر سه مقابل آراز اسپورت مشکین شهر تن به شکست داد.

برد شهید قندی یزد مقابل امید‌های چادرملوی اردکان

تیم فوتبال شهید قندی یزد که خودش را برای حضور در لیگ دو فوتبال آماده می‌کند، در دیدار دوستانه ۴-۱ از سد امید‌های چادرملوی اردکان گذشت.