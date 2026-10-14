سه هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ استان مرکزی با تولید بیش از ۲۵ هزار نوع محصول، نقش ویژه‌ای در تامین نیاز کشور و صادرات بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت با فعالیت بیش از سه هزار واحد صنعتی و تولید بیش از ۲۵ هزار نوع محصول استان مرکزی با در اختیار داشتن متنوع‌ترین سبد محصولات صنعتی از نقش ارزنده‌ای در تامین نیاز کشور و صادرات برخوردار است.

علی جودکی گفت با تشکیل زنجیره‌های مختلف تولید اینک استان مرکزی در بشیاری از محصولات نظیر شیشه و بلور، الیاف صنعتی، عایق رطوبتی، واگن و محصولات ریلی، تجهیزات صنعت نفت و گاز و دارو سازی به عنوان قطب تولید در کشور شناخته می‌شود.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان گفت: حدود ۴۰ درصد تولیدات صنعتی استان محصولات صادراتی است و امسال برای صادراتی به ارزش دو میلیارد دلار هدف گذاری شده است.