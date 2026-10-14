به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حسین نجف زاده گفت: پرونده شرکت نصب آسانسور برای تقلب در نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور به میزان ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه نهم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از یک شرکت نصب و راه اندازی آسانسور کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند