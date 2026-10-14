به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از لورینت لوژور (lorientlejour)، کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش بی سابقه تعداد مجروحان جنگی، اعلام کرد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با تعداد زیاد مراجعان مواجه و از کنترل خارج شده‌اند. با هجوم قربانیان، خدمات بهداشتی یمن به مرز توان عملیاتی خود رسیده است.

درگیری‌ها در ماه ژوئیه میان انصار الله یمن و نیرو‌های تحت حمایت نظامی عربستان سعودی از سر گرفته شد. این نبرد‌ها هیچ وقفه‌ای نداشته است؛ به طوری که ریاض روز سه شنبه پایتخت یمن، صنعا را که در کنترل نیرو‌های انصار الله است، هدف قرار داد و در مقابل، نیرو‌های انصار الله نیز سایت‌هایی را در سراسر عربستان سعودی هدف قرار دادند.

فراس ابوسمره، هماهنگ کننده بخش بهداشت در کمیته بین المللی صلیب سرخ، در این بیانیه اظهار داشت: «تیم‌های جراحی آسیب‌های جنگی تحت فشار بسیار شدیدی هستند. تنها تعداد معدودی از مراکز درمانی در یمن قادر به ارائه جامع خدمات تروماتولوژی هستند؛ در حالی که بیمارستان‌های خط مقدم، با وجود داشتن ذخایر بسیار محدود از تجهیزات جراحی، مواد بیهوشی، اکسیژن و دارو، با شمار زیادی از مجروحان مواجه می‌شوند.»

کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد که این فشار مضاعف بر بیمارستان‌ها، توانایی آنها را برای درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های غیرمرتبط با جنگ، کاهش می‌دهد.

کریستین سیپولا، رئیس هیئت نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن، گفت: «ما نگرانیم که سیستم درمانی دیگر ظرفیت بسیار کمی برای جذب افزایش شدید تعداد قربانیان داشته باشد».

به موازات این وضعیت، برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد هشدار داد که درگیری‌ها دسترسی این سازمان را به حدود ۸۰۰ هزار نفر قطع کرده است؛ چرا که جابه جایی خطوط مقدم جنگ، مانع از ارسال کمک‌های بشردوستانه حیاتی، به ویژه به شهر تعز در جنوب غربی، شده است. برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به اینکه تعز یکی از مناطقی با بالاترین نرخ ناامنی غذایی در کشور است، این قطع دسترسی به شدت نگران کننده است».

این سازمان تصریح کرد که در سراسر یمن، بیش از ۱۸ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد دست و پنجه نرم می‌کنند و حدود ۲.۲ میلیون کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند. الخدیر دالوم، مدیر برنامه جهانی غذا در یمن، توضیح داد: «این دقیقاً همان وضعیتی است که می‌تواند به سرعت به یک فاجعه انسانی تبدیل شود». برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که برای حفظ کمک‌های غذایی اضطراری و خدمات لجستیک بشردوستانه ضروری در یمن تا سال ۲۰۲۷، به ۲۶۸ میلیون دلار نیاز دارد.