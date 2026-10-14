طرح اتصال روستای رگ سفید در شهرستان هندیجان استان خوزستان به شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان گفت: با هدف کاهش شکاف دیجیتال و توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در مناطق روستایی، طرح اتصال روستای رگ سفید شهرستان هندیجان به شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری رسید.

مهدی شه نظری پور افزود: این طرح با راه اندازی یک سایت اینترنت پرسرعت توسط همراه اول و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح USO وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شده است.