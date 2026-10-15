رئیس پلیس فتا استان اصفهان درباره ارسال پیامک‌های جعلی با عناوین ثبت‌نام کالابرگ و یارانه معیشتی، به شهروندان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان اصفهان با هشدار درباره ارسال پیامک‌های جعلی با عناوین ثبت‌نام کالابرگ و یارانه معیشتی، از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام، سرشماره پیامک را بررسی کنند و با کلیک روی لینک‌های ناشناس، اطلاعات شخصی و بانکی خود را در اختیار مجرمان سایبری قرار ندهند.

نعمت‌الله طاهرپور با اشاره به شیوه‌های جدید کلاهبرداری در پوشش خدمات حمایتی و معیشتی تأکید کرد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از نیاز و توجه مردم به موضوعاتی مانند کالابرگ و یارانه، پیامک‌هایی با عناوینی نظیر ثبت‌نام کالابرگ، دریافت یارانه معیشتی و تکمیل اطلاعات خانوار ارسال می‌کنند و با هدایت مخاطبان به لینک‌های جعلی، درصدد سرقت اطلاعات بانکی یا دسترسی به حساب‌های آنان هستند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی پیامکی مربوط به خوداظهاری کالابرگ، مطابق اعلام صورت‌گرفته، فقط از سرشماره معتبر YARANEH-IRI ارسال می‌شود؛ بنابراین پیامک‌های ارسالی از سرشماره‌های ناشناس و متفرقه که با وعده ثبت‌نام، دریافت اعتبار یا افزایش یارانه، مخاطب را به کلیک روی لینک دعوت می‌کنند، باید با حساسیت جدی بررسی شوند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان تصریح کرد: مشاهده عنوان‌هایی مانند کالابرگ یا یارانه در متن پیامک، به معنای معتبر بودن آن نیست. کلاهبرداران با استفاده از عناوین آشنا و وعده دریافت وجه یا اعتبار، تلاش می‌کنند اعتماد مخاطب را جلب کرده و او را به انجام اقدام عجولانه وادار کنند.

طاهرپور ادامه داد: شهروندان لازم است پیش از هر اقدامی، سرشماره فرستنده را به‌دقت بررسی کنند و از کلیک روی لینک‌های مشکوک بپرهیزند. همچنین نباید اطلاعاتی مانند رمز‌های بانکی، رمز یک‌بارمصرف، اطلاعات کارت، کد‌های تأیید یا مشخصات هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهند یا در صفحات اینترنتی نامعتبر وارد کنند.

وی تاکید کرد: نصب برنامه‌های ناشناس از طریق لینک‌های پیامکی نیز می‌تواند زمینه دسترسی مجرمان به اطلاعات تلفن همراه و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی را فراهم کند. شهروندان برای پیگیری وضعیت کالابرگ و اطلاع از جزئیات طرح‌های حمایتی، باید از مسیر‌های رسمی و قابل اطمینان استفاده کنند و به پیام‌هایی که برای دریافت خدمات، درخواست پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات حساس دارند، اعتماد نکنند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان همچنین از شهروندان خواست در صورت مواجهه با پیامک‌های مشکوک، از باز کردن لینک و وارد کردن اطلاعات خودداری کنند. همچنین اگر فردی پس از ورود به لینک جعلی متوجه برداشت غیرمجاز از حساب یا سوءاستفاده از اطلاعاتش شد، باید در اسرع وقت موضوع را از طریق بانک و مراجع انتظامی پیگیری کند.

طاهرپور تأکید کرد: یک لحظه مکث پیش از کلیک، می‌تواند مانع خسارت مالی و گرفتار شدن در دام کلاهبرداران سایبری شود. شهروندان می‌توانند برای دریافت راهنمایی و گزارش جرایم سایبری با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.