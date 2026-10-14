استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم گفت: امروز مهم‌ترین وظیفه مدیران، خدمت‌رسانی صادقانه به مردم است و مسئولان باید در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند، با صبر و حوصله با مردم رفتار کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، طهماسبی در شورای اداری با اشاره به ضرورت توجه مدیران به رفتار و گفتار خود افزود: باید مراقب رفتار و سخنانمان باشیم؛ چراکه دشمن با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای به دنبال زمین‌گیر کردن مردم است.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی در جامعه تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، وفاق و انسجام نیاز داریم و مدیران باید برای فراهم کردن بستر‌های لازم جهت افزایش تاب‌آوری جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

استاندار گلستان همچنین با اشاره به موضوع تغییر اقلیم و پدیده ال‌نینو، از جامعه رسانه‌ای استان خواست با اطلاع‌رسانی مؤثر درباره آمادگی‌های لازم، اقدامات کاهنده آسیب و پیامد‌های احتمالی این پدیده‌ها، آگاهی عمومی را افزایش دهند.