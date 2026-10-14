به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ که از پنجشنبه (۱۶ مهر) آغاز شد، امروز چهارشنبه (۲۲ مهر) با برگزاری یک دیدار به پایان رسید.

در این دیدار، دو تیم طبیعت اسلامشهر و کاله مازندران رو در روی هم قرار گرفتند که کاله با نتیجه ٩٧ بر ٩٣ صاحب برتری شد.

پیش از این در چارچوب مسابقات پیش فصل لیگ برتر بسکتبال ۷ دیدار برگزار شده بود.

نتیجه این دیدار‌ها به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ مهر

گلنور اصفهان ٦٦ - نفت آبادان ٧٩

طبیعت اسلامشهر ٩٢ - نفت زاگرس جنوبی ٧٩

شنبه ١٨ مهر

طبیعت اسلامشهر ٩٥ - گلنور اصفهان ٧٤

نفت زاگرس جنوبی ٧٤ - نفت آبادان ٨٢

نفت و گاز گچساران ٦٩ - استقلال تهران ٨٥

دوشنبه ۲۰ مهر

استقلال تهران ٧٨ - نفت زاگرس جنوبی ٧١

کاله مازندران ٨٣ - نفت و گاز گچساران ٧٩

فصل جدید لیگ برتر بسکتبال از ۳۰ مهر آغاز می‌شود. ۱۲ تیم شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز (لیگ برتری‌های فصل قبل)، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان (راه یافته از لیگ حرفه‌ای) برگزارکننده این فصل از مسابقات هستند.