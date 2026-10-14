به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در آیین افتتاح این طرح، احیای هزاران هکتار از اراضی مستعد منطقه را عاملی مؤثر در تقویت امنیت غذایی، توسعه متوازن منطقه‌ای، افزایش ظرفیت‌های صادراتی و ایجاد اشتغال مولد عنوان کرده و افزود: بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند زمینه احداث و توسعه صنایع تبدیلی و پایین‌دستی را فراهم کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و استفاده از الگو‌های نوین کشت و روش‌های صیانتی برای افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و مروجان کشاورزی برای انتقال دانش و فناوری‌های نوین به بهره‌برداران در دستورکار است.

استاندار آذربایجان‌غربی برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی برای کشاورزان را نیز ضروری دانسته و افزود: ظرفیت‌های ایجاد شده در منطقه باید با ارتقای دانش فنی و اصلاح شیوه‌های تولید به نتایج ملموس اقتصادی منجر شود تا تحول در کشاورزی صنعتی استان به‌صورت واقعی محقق شود.

رحمانی در پایان با تأکید بر معرفی هدفمند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های نوآوری منطقه در قالب رویداد «اینوا»، اضافه کرد: بهره‌برداری از این پروژه زمینه‌ساز ارزش‌آفرینی اقتصادی، توسعه صنایع وابسته، رونق صادرات و تحقق توسعه پایدار در آذربایجان‌غربی است.