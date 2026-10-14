رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از طرح مسکن ملی هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک، ابراز امیدواری کرد که مجموعه تا پایان سال آینده به بهره برداری کامل برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور از طرح مسکن ملی هشت‌هزار و ۱۰۰ واحدی اراک بازدید و از نزدیک در جریان روند ساخت آن قرار گرفت.

علی اصغر جهانگیر در حاشیه این بازدید گفت: این پروژه از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود، اما به دلیل برخی مشکلات، وقفه‌ای دو تا سه ساله در روند اجرای آن ایجاد شد که با تلاش مجموعه مدیریتی استان به‌ویژه استاندار و همکاری دستگاه قضایی و بازرسی استان، موانع اجرای این طرح برطرف و در یک سال و نیم گذشته روند اجرای آن از سر گرفته شد.

او به پیشرفت قابل قبول پروژه اشاره کرد و افزود: با همت مجموعه مدیریتی استان، عقب‌ماندگی ناشی از وقفه ایجاد شده در حال جبران است و امیدواریم با پیگیری مستمر و رفع موانع باقی‌مانده، زمینه تسریع در تکمیل واحد‌ها فراهم شود و امیدواریم که مجموعه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی تا پایان سال آینده به بهره برداری کامل برسد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخشی از متقاضیان این طرح از دهک‌های پایین درآمدی هستند، و باید از سرمایه‌گذاران و مجریان طرح حمایت شود و مشکلات موجود با سرعت بیشتری برطرف شود تا متقاضیان هرچه زودتر به واحد‌های مسکونی خود دست پیدا کنند.

استاندار مرکزی هم گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی و پیگیری نمایندگان مجلس، موانع پیش‌روی این پروژه برطرف شده و روند اجرای آن اکنون با سرعت مناسبی در حال انجام است.

مهدی زندیه وکیلی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و تورم افزود: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی زمینه شتاب گرفتن روند اجرای این پروژه را فراهم کرده است.

او گفت: تاکنون بیش از یک‌هزار نفر از متقاضیان طرح مسکن ملی هشت‌هزار و ۱۰۰ واحدی اراک انتخاب واحد کرده‌اند و بر اساس گزارش راه و شهرسازی پیش‌بینی می‌شود دو هزار واحد این طرح تا پایان امسال تحویل متقاضیان شود.

استاندار افزود: در صورت تامین به‌موقع آورده‌های مالی از سوی متقاضیان، امکان تکمیل و بهره‌برداری از تمام واحد‌های این طرح تا پایان سال آینده وجود دارد.