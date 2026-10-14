معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین و آگاهی‌بخشی گفت: جهاد تبیین، جهاد آگاهی‌بخشی، ارائه روایت‌ها و تصویر‌های درست و پاسخ به شبهات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سردار یدالله جوانی اظهار کرد: نظام‌های استکباری به دنبال گمراه کردن مردم و جلوگیری از دسترسی عموم به روایت‌های درست هستند و دقیقاً در همین نقطه، تفاوت نظام اسلامی با سایر نظام‌ها آشکار می‌شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ابعاد جنگ جاری تصریح کرد: جنگی که در میانه آن هستیم، جنگ میان دو کشور نیست؛ دنیا به پیامد‌های این جنگ به مثابه آثار جنگ جهانی می‌نگرد. به زبان ساده‌تر، این جنگ، جنگ جهانی نیست، اما آثار و پیامد‌های آن جهانی است.

سردار جوانی با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح کشور گفت: در جغرافیای ایران، دفاع موزاییکی شکل گرفته است و دشمن هیچ شانسی برای اجرای نقشه‌های پوچ خود در راستای تجاوز به کشورمان نخواهد داشت. اگر کوچک‌ترین اشتباه و خطای محاسباتی از دشمن سر بزند، با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.

او افزود: امروز ارتش، سپاه و نیروی مردمی بسیج در آماده‌ترین حالت ممکن قرار دارند. ما امروز در موقعیتی هستیم که با فرض اشتباه دشمن و تجاوز به کشور، آمادگی کامل برای پاسخ به اقدامات دشمن را داریم. دشمن با محاصره دریایی و تهدید از هوا به جایی نخواهد رسید.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه تنها امید دشمن در برهه کنونی، شکست تاب‌آوری مردم است، خاطرنشان کرد: محاصره دریایی، تهدیدها، جلوگیری از صادرات، ایجاد اختلاف در داخل، تبلیغات منفی، ارعاب مردم و انواع رفتار‌های دیگر در همین راستاست که با هوشیاری مردم و نیرو‌های مسلح به نتیجه نخواهد رسید.

سردار جوانی تأکید کرد: راهبرد امروز ما باید حفظ مردم در میدان با رویکرد اتحاد و همدلی باشد؛ همان‌گونه که امام شهید از آن به عنوان «اتحاد مقدس» تعبیر فرموده‌اند.

او در پایان با اشاره به ضرورت پیوند جهاد خدمت و جهاد تبیین گفت: در برهه فعلی، دو راهبرد اصلی جهاد خدمت و جهاد تبیین باید با هم گره بخورد. مردم باید احساس کنند مسئولان با تمام توان و به‌صورت شتابان در مسیر خدمت هستند و خدمات مسئولان نیز باید به مردم اطلاع‌رسانی شود.