اولین ساختار رسمی جامع شهری در حوزه گردشگری و تفریحی در تهران ابلاغ و مدیر آن منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران بعد از نزدیک به ۵ سال با پیگیری شهرداری و شورای شهر تهران تاسیس و شهردار تهران عباس حیدری را به عنوان مدیرعامل آن منصوب کرد.

معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و تفریحی پایتخت و احیا و بهره‌برداری بهینه از میراث فرهنگی و تاریخی، از جمله مأموریت‌های این شرکت عنوان شده است.

این شرکت با ایجاد الگویی نوآورانه و هویت‌محور برای گردشگری تهران و با شبکه‌سازی از جاذبه‌ها و فعال‌سازی ظرفیت محلات و روایتگری هویت و تاریخ تهران می تواند در خصوص توسعه عادلانه نشاط اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان و رونق اقتصاد گردشگری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین فعالیت های مهمی را رقم بزند .

پیش از این عباس حیدری پیش از این مدیرعامل شرکت برج میلاد تهران بوده است.